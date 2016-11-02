Лавров: Вашингтон должен пересмотреть отношение к Москве для диалога по Алеппо

О том, как проходят переговоры с США по Сирии и чего ждет от них Россия, рассказал глава МИД РФ. По словам Сергея Лаврова, Москва намерена получить конкретный результат от диалога с Вашингтоном.

Глава ведомства сообщил, что если Америка согласится следовать договоренностям, касающимся урегулирования конфликта вокруг Алеппо, то она должна будет это делать. Меньше всего, по его словам, Москва желает столкнуться в данном вопросе с ситуацией, которая возникла с соглашениями по Сирии, достигнутыми в сентябре.

Также Лавров отметил, что Америке придется изменить свое отношение к Москве. Больше никто не может решать международные вопросы в одиночку. Хотя США и не нравится, что Россия пытается восстановить свою самостоятельность, сообщает tvzvezda.ru.

Как рассказал глава ведомства, разногласия начались именно тогда, когда Москва перестала соглашаться со всем, что обсуждается с Америкой в отношении мировых проблем.