Сирийский исход: Алеппо покидают мирные жители и безоружные боевики

Боевики восточного района Алеппо складывают оружие и покидают город вместе с мирными жителями, пожилыми, ранеными и больными людьми. Район города освобождается по договоренности с сирийскими властями.

Все, кто покинул город, движутся в сторону северного пригорода по специальным коридорам, которые открыла сирийской армия при содействии и в координации с российскими военными, передает агентство САНА.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил о продлении на три часа гуманитарной паузы в Алеппо 20 октября. Сообщается, что решение о продлении гуманитарной паузы принято по многочисленным обращениям представителей международных организаций и продлено на три часа до 19 часов вечера.