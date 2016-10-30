Минобороны: пока Россия и Сирия не наносит удары по Алеппо, коалиция бомбит Мосул

Минобороны России обвинили Соединенные Штаты в авиаударах по жилым кварталам иракского города Мосул. При этом самолеты России и Сирии прекратили полеты над Алеппо 13 дней назад.

По словам главы пресс-службы ведомства Игоря Конашенкова, жилые районы Мосула за прошедший день не менее девяти раз подвергались бомбардировкам силами коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Он также отметил, что два удара были нанесены бомбардировщиками В-52Н, состоящими на вооружении ВС Соединенных Штатов. При этом Конашенков отметил, что полеты российских и сирийских самолетов над территорией Алеппо прекратились 13 дней назад.

Ранее Генштаб обращался к российскому президенту с просьбой продолжении авиаударов на фоне возросшей активности боевиков, однако глава государства счел необходимым продлить гуманитарную паузу.

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