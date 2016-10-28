Президент отказал Генштабу в продолжении авиаударов

Военно-космические силы России не будут бомбить вооруженную оппозицию Асаду в восточной части Алеппо, как о том сегодня попросил Генштаб президента Владимира Путина. Последний отказал в возобновлении ударов.

Как объяснил решение шефа пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент считает необходимым продлить гуманитарную паузу и время для выхода боевиков из города, если они того пожелают. Кроме того, Кремль надеется, что американские партнёры внезапно опомнятся и начнут выполнять взятые на себя ранее обязательства по отделению мух от котлет, а террористов от «умеренной оппозиции». Именно их невыполнение в российском руководстве считают главной причиной прекращения сотрудничества РФ и США по урегулированию ситуации в Сирии.

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