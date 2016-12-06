Все фракции Госдумы поддержали введение депутатских «майских каникул»

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали введение двухнедельных «майских каникул» за счет продления весенней сессии палаты до конца июля. Голосовать за данное предложение слуги народа будут 9 декабря.



Предложение по изменению графика работы Госдумы поступило накануне вечером от думского комитета по регламенту. В случае его принятия первые две недели мая (с 1 по 15 число) войдут в ежегодный оплачиваемый отпуск депутатов, а последняя рабочая неделя июля будет региональной.



Депутаты седьмого созыва высказывали недовольство измененным регламентом Думы, который был введен с приходом нового спикера Вячеслава Володина. Объявленная война с прогулами мешает парламентариям выезжать в народ и проводить мероприятия с избирателями на местах. В прошлом созыве депутаты работали одну неделю в регионах, еще одну — в комитетах, а оставшиеся две - на пленарных заседаниях. В осеннюю сессию регламент нижней палаты изменился: теперь объявлены три пленарные недели и одна региональная. Работу в своих комитетах слуги народа совмещают с пленарными заседаниями.





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