Минтруд ознакомил россиян с календарем праздничных дней на 2017 год

Ранее правительство утвердило постановление Минтруда о переносе выходных дней в следующем году. В 2017 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, а значит будут перенесены на рабочую неделю.

Так, выходной с воскресенья, 1 января, будет перенесен на пятницу - 24 февраля, и с субботы, 7 января, на понедельник - 8 мая.

Самыми ближайшими и, пожалуй, самыми любимыми будут новогодние и рождественские праздники. Это самые затяжные выходные дни в стране, недаром их называют новогодними каникулами. Они продлятся 9 дней: с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017-го.

В феврале россиян ожидают четыре выходных дня - с 23 по 26 февраля, один из которых - 24 февраля - будут «отгуливать» за 1 января.

В марте выпадает только один красный день календаря - 8 марта (среда). Следующие многодневные выходные придутся на апрель-май. С 29 апреля по 1 мая граждане будут отмечать Праздник Весны и Труда, а с 6 по 9 мая - День Победы. Напомним, 8 мая отгуливается за Рождество.

По случаю Дня России граждане будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня. В День народного единства россияне также будут гулять три дня подряд – с 4 по 6 ноября.

В преддверии праздничных дней работающие граждане могут рассчитывать на сокращенный рабочий график. Так, 22 февраля, 7 марта и 3 ноября сотрудники могут уйти с работы на час раньше.





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