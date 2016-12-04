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Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой

4 декабря 2016, 08:08 [ «АН-онлайн» ]

Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой
фото: pixabay.com

Глава Пентагона Эштон Картер сделал удивительное заявление по поводу отношений с Россией.

Вашингтон, по его словам, намерен поддерживать возможности для сотрудничества с Москвой при совпадении интересов. Руководитель Пентагона вновь раскритиковал деятельность России в Сирии и на Украине, а также обвинил нашу страну в кибератаках, однако отметил, что ведомство будет "держать дверь открытой" для сотрудничества с РФ.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Картера, Вашингтон не хочет войны с Москвой. США, подчеркнул он, не намерены видеть в РФ врага, однако будут максимально защищать своих союзников.

 

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