Глава Пентагона сделал удивительное заявление по поводу отношений с Москвой

Глава Пентагона Эштон Картер сделал удивительное заявление по поводу отношений с Россией.

Вашингтон, по его словам, намерен поддерживать возможности для сотрудничества с Москвой при совпадении интересов. Руководитель Пентагона вновь раскритиковал деятельность России в Сирии и на Украине, а также обвинил нашу страну в кибератаках, однако отметил, что ведомство будет "держать дверь открытой" для сотрудничества с РФ.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Картера, Вашингтон не хочет войны с Москвой. США, подчеркнул он, не намерены видеть в РФ врага, однако будут максимально защищать своих союзников.