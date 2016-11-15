Пентагон назвал пять главных проблем для безопасности Америки

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Хавьер Фернандес: Пока другие катаются по Америкам, срываю аплодисменты в Москве
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В Швейцарии установили мировой рекорд по продолжительности серии буллитов
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Сборная России по футболу выйдет против команды Румынии в новой форме (ФОТО)
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Стиверн провалил допинг-тест, но бой с Поветкиным состоится
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Под Тверью заживо сгорели пятеро детей
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Депутат Госдумы про задержание Улюкаева: перед законом все равны
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Американским журналистам стали известны кандидаты на пост госсекретаря у Трампа
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Минфин США ввел санкции против крымских депутатов
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Владимир Путин поговорил с Трампом
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Госдума потратит на ревизию своих законов 40 миллионов в год
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Путин обсудил с германским канцлером транзит газа через Украину
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Песков рассказал о возможности досрочных выборов президента России
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Кремль не считает новых президентов Болгарии и Молдавии пророссийскими
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Крымский министр назвал, что сделает Украину настоящим государством
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Набиуллина предрекает смену экономической модели России
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Следователи раскрыли детали инцидента с подростками под Псковом
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Путин пригласил молдавского президента посетить Москву
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СМИ: обстрелявший полицейских подросток покончил с собой
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В ДТП под Прохоровкой погибли двое (ВИДЕО)
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Саакашвили заявил о скорой самоликвидации Украины как государства
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Под Псковом подростки обстреляли полицейский автомобиль (ВИДЕО)
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В Госдуме РФ определились, как наказывать депутатов за прогулы
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Петербургские депутаты отправились работать в теплый Израиль
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Новый президент Молдавии намерен сдержать обещание насчет визита в Москву
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Розыгрыш Межконтинентального кубка UWW завершился триумфом российских борцов
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Депутатские бои в Верховной Раде Украины попали на видео (ВИДЕО)
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Жителям Волгограда в почтовые ящики подбрасывают яд и выдержки из Корана
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В Кремле рассказали, о чем Путин написал Трампу
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В одном из супермаркетов Омска продается колбаса с ртутью
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Из Москвы-реки в Парке Горького выудили пистолет