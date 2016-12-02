Лавров рассказал, кто виноват в срыве переговоров по Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции, которая состоялась по итогам встречи министра с его итальянским коллегой Паоло Джентилони, рассказал о причинах срыва переговоров по сирийскому вопросу.

Лавров напомнил, что резолюция Совета безопасности ООН требует начала переговоров по урегулированию сирийского кризиса без предварительных условий. Тем не менее уже на протяжении полугода переговоры срываются теми, кто в обход резолюции требует отставки сирийского лидера Башара Асада, что для российской стороны является неприемлемым условием.

Сегодня также стало известно, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал отставки Асада. Он заявил, что человек, виновный в гибели 600 тысяч граждан, не должен оставаться у власти.

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