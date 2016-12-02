Турция потребовала отставки Асада

Не так давно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью вторжения Вооруженных сил Турции на территорию сирийского государства является свержение режима Башара Асада.

Вчера турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заверил главу российского МИДа Сергея Лаврова в ходе состоявшейся встречи, что главной целью Турции остается борьба с террористическими группировками, действующими на территории Сирии.

Тем не менее сегодня стало известно, что в ходе своего выступления на пресс-конференции в Бейруте Чавушоглу обвинил Асада в гибели 600 тысяч человек и потребовал его отставки. Кроме того, министр призвал к немедленному прекращению огня в Сирии.

Он отметил также, что Турция ведет переговоры с Россией, Ираном и Сирией по поводу урегулирования сирийского кризиса, однако между сторонами продолжают сохраняться разногласия по ряду важных вопросов.

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