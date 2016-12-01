Эрдоган объяснил Путину, что имел в виду, говоря о свержении Асада

В среду, 30 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили недавнее резонансное заявление Анкары о свержении руководителя Сирии Башара Асада.

Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг, 1 декабря, отметил, что политики обсудили заявление Эрдогана по телефону. Как уточняет РИА "Новости", в ходе беседы с Владимиром Путиным глава Турции дал объяснение своих слов о свержении президента Сирии Асада.

В настоящий момент не сообщается, насколько объяснения турецкого политика устроили российскую сторону. Подробностей беседы пока нет.