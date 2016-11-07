Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган жестко высказался по поводу Запада, заявив, что он не сделал для его страны ничего хорошего.

Политик подчеркнул, что Турция намерена теперь самостоятельно решать свои проблемы. Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на слова Эрдогана, Запад ничем не помог турецкой стороне, более того, заставил ее ждать у "дверей Евросоюза" в течение 53 лет.

По мнению президента Турции, сейчас страна способна пройти через все испытания, благодаря титаническим усилиям, а также помощи студентов. Эрдоган подчеркнул, что в свете событий последних трех лет Турция наметила для себя новый путь, принципиально изменив взгляд на происходящее в мире.