Один из самых богатых депутатов покинул Госдуму

Как стало известно, Госдума решила досрочно прекратить полномочия Александра Скоробогатько. Сообщается, что депутат сам написал заявление, в котором отказался от мандата. Оно было рассмотрено и принято.

Скоробогатько считается одним из самых богатых парламентариев. Его доход оценивался более чем в семьсот миллионов рублей в год. Среди источников дохода Скоробогатько называется один из банков, а также работа в аппарате Госдумы, сообщает lenta.ru.

На данный момент неизвестна точная причина решения парламентария. Однако некоторые депутаты предположили, что сложение полномочий может быть связано с изменениями в работе Госдумы. По их словам, регламент, который существовал ранее, давал возможность депутатам управлять бизнесом косвенно. Новый же порядок более жесткий в данном вопросе.