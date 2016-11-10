Депутаты Госдумы РФ увеличат себе штат помощников

Депутатам Госдумы шестого созыва помогали пять помощников, а теперь их будет семь. Об этом сообщил журналистам вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев. Новые помощники станут работать в регионах.

Игорь Лебедев пояснил, что увеличение количества помощников будет способствовать повышению статуса Госдумы и самого депутата, доверенные люди которого смогут активнее заниматься работой в регионах, передает «Лента.ру». Улучшить работу депутата на местах – такова причина роста штата депутатских помощников.

Ранее, 9 ноября, "АН-онлайн" сообщали о принятом для депутатов правиле лично изучать и рассматривать запросы граждан, не поручая это помощникам.