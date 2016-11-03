Помощник депутата Госдумы погиб наёмником в Сирии

В боях за Пальмиру погиб помощник депутата Госдумы Михаила Дегтярева, 38-летний Сергей Морозов, служивший в частной военной компании «Вагнер». Произошло это в марте, но информация обнародована только сегодня.

Дегтярев подтвердил СМИ гибель своего друга и помощника, его службу в довольно известной ЧВК подполковника запаса Дмитрия Уткина по прозвищу «Вагнер», воюющей сейчас в Сирии против группировки «Исламское государство», запрещённой в России. Ранее Морозов участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе, был награждён орденом Мужества. По некоторой информации, «Вагнер» там тоже отличился в составе «Славянского корпуса». Вернувшись на Родину, Сергей поработал помощником в ЛДПР, но разочаровался в политике и устроился на службу в ЧВК.

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