Коалиция США: У главы ИГИЛ не осталось заместителей, - все убиты

Не то чтобы заместителей у Абу Бакра аль-Багдади не осталось совсем, - их почти не осталось, - они уничтожены. Такое заявление сделали 28 ноября в американской коалиции по борьбе с терроризмом.

По версии американской антитеррористической коалиции, глава ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади почти не имеет ближайших помощников, так как они все уничтожены. Это заявление было сделано на совещании в Вашингтоне, где собрались делегаты 68 стран коалиции.

На совещании прозвучали слова о том, что террористы гибнут все чаще и все многочисленнее, поэтому стоит эту статистику подстегнуть и усилить давление на террористов в ближайшие месяцы.

Сообщалось также, что и сам Абу Бакра аль-Багдади тоже обречен, - его устранение – лишь вопрос времени.

Коалиция США громит ИГИЛ с 2014 года, причем в Сирии она это делает без согласования с властями страны и без взаимодействия с российскими ВКС.