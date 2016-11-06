Эта встреча была самой неожиданной для сирийских террористов. Они мирно грелись у костра, когда увидели в небе российские истребители. Бандиты в панике кричали и попытались разбежаться, но было поздно…

Внезапный налет российских ВКС на боевиков попал на видеокамеру, а оттуда - в интернет и стал очень популярным, передает портал rusvesna.

За минуту до подлета истребителей террористы греются у костерка. Им нечего бояться: они находятся за специальными насыпями, что надежно защищают их от осколков и пуль.

Когда самый бдительный из бандитов сообщил, что приближаются самолеты, остальные боевики начинают растерянно смотреть в небо. После крика «Аллах акбар, здесь русские!» среди боевиков начинается паника: кто-то пытается убежать, кто-то падает на землю, роняя посуду…