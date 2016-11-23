Госдеп США возмутился ратификацией соглашения России с Абхазией

Госдеп США выступил с заявлением о непризнании легитимным международного соглашения России с Абхазией об объединённой группировке войск. Причина кроется ещё в событиях 2008 года и статусе республики.

По заявлению спикера Госдепа Джона Кирби, США остаются на прежней позиции и не собираются признавать «сепаратистские регионы Грузии» самостоятельными государствами. А значит, никаких соглашений с ними быть не может. Мнение самих жителей, отношения с бывшей метрополией или фактически сложившаяся ситуация для американцев ничего не значит. Так же как и в случаях с Крымом или Нагорным Карабахом. По мнению Госдепартамента США, Россия должна отменить признание государственной независимости бывших грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии, обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи, а также вывести свои войска на доконфликтные позиции в соответствии соглашением о прекращении огня.

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