В СБУ рассказали, в чем обвиняют похищенных российских военных

Как и ожидалось, российским военнослужащим, которые были накануне похищены СБУ и вывезены на Украину, вменяется в вину дезертирство и государственная измена. Об этом заявил журналистам 22 ноября глава СБУ.

Служащие в российской армии по контракту Максим Одинцов и Александр Баранов задержаны на территории Крыма 21 ноября. После задержания российских контрактников вывезли на Украину. Операцию проделали сотрудники нацбезопасности Украины, передают РИА Новости.

О похищении российских контрактников «АН-онлайн» сообщали ранее. О том, какие обвинения украинская сторона готова предъявить российским военным, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.

В украинской службе госбезопасности рассказали, что россиян заманили на пункт пропуска для того, чтобы якобы передать им документы об их высшем образовании. В СБУ считают дезертирами всех, кто перешел в российскую армию после того как Крым стал российским, - возбуждена масса уголовных дел. Всех ли «обвиняемых» планируется похищать, Грицак не сказал.