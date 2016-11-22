Кремль прокомментировал факт похищения российских военных сотрудниками СБУ

Прежде всего, российские власти подчеркивают, что для них сейчас важно то, что похищенные контрактники были гражданами России, а не то, что когда-то они служили в вооруженных силах страны, которая их похитила.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, сделал именно такой акцент на видение ситуации в Кремле, передают РИА Новости.

Журналистам стало известно, что похищенные СБУ российские военнослужащие были прежде украинскими военными. Однако, Дмитрий Песков отметил, что в данной ситуации это не так важно. Контрактники служили в российской армии, значит, они граждане России.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о похищении российских контрактников на территории Крыма. Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя данную ситуацию, сказал, что провокацию украинских спецслужб (так он называет похищение наших военных) сейчас расследуют соответствующие службы.