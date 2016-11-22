Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии

Во вторник, 22 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России и Белоруссии за долгие годы планомерного сближения удалось добиться стабильного союзнического характера отношений.

Подобное заявление глава МИД РФ сделал в ходе совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. Как сообщает ТАСС, Лавров подчеркнул, что подходы Минска и Москвы в ООН совпадают практически по всем максимально важным вопросам.

Министр заметил, что Россия очень ценит то, что Белоруссия строит диалог с НАТО и Евросоюзом, учитывая свои обязательства перед Евразийским экономическим союзом и ОДКБ.