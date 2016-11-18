Лавров и Керри по телефону обсудили ситуацию в Алеппо

Сегодня стало известно, что диалог между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Джоном Керри, который начался во время проведения саммита в перуанской столице Лиме, получил продолжение.

По инициативе американской стороны между политиками состоялись телефонные переговоры, во время которых было продолжено обсуждение возможностей урегулирования сирийского конфликта. Сообщается, что особое внимание было уделено обострившейся за последние несколько месяцев ситуации в Алеппо.

Переговоры прошли на фоне прозвучавших со стороны Соединенных Штатов обвинений в нанесении российскими ВКС авиаударов по сирийским госпиталям. Тем не менее госсекретарь США отметил, что состоявшийся диалог с Лавровым был конструктивным.

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