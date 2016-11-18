Широкомасштабная военная операция, которую Россия провела в Сирии, стала темой номер один во всем мире. Глава российского МИД рассказал, почему было принято решение о наступлении на силы боевиков.

Сергей Лавров пояснил, что Россия нанесла удары по террористам ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ). Таким образом, Россия предотвратила отступление боевиков из Мосула, где против них сражается коалиция, возглавляемая Америкой, сообщает rbc.ru.

Сергей Лавров также уточнил, что воздушная атака прошла в районе Идлиб и Хомс. Кстати, данная операция стала знаковой для российского военно-морского флота. Первый раз в его истории в военной операции участвовал крейсер «Адмирал Кузнецов», с которого поднялись в воздух самолеты.