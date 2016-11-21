Кого пророчат на место главы Минэкономразвития

В администрации президента сформировали предварительный список кандидатов на место министра экономического развития, пустующее после ареста и отстранения от должности Алексея Улюкаева. Как сообщает источник в Минэкономразвития (МЭР), в нём три фамилии.

Сразу скажем, что ранее обсуждаемой в СМИ кандидатуре Алексея Кудрина места в списке не нашлось: отказался сам. Что не удивительно после конфликта с премьером Медведевым.

В частности, в числе кандидатов называют первого замруководителя аппарата Кабмина Максима Акимова. О нём у чиновников хорошие отзывы, есть аппаратная поддержка, однако его не считают основным вариантом.

Второй в списке оказалась фамилия помощника президента РФ Андрея Белоусова, возглавлявшего МЭР в 2012-13 годах. Однако его возвращение в должность возможно только при повышении в должности до вице-премьера, считает источник.

Третий кандидат наименее ожидаемый: замглавы Центробанка Ксения Юдаева. О ней меньше известно, чем о других кандидатах, но с другой стороны, это её козырь. Как и нынешняя должность.

Сейчас временно исполняет обязанности главы МЭР заместитель главы Евгений Елин. Однако его почему-то в числе кандидатов на место Улюкаева источники не называют.

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