Путин: губернаторство Саакашвили - оскорбление украинскому народу
21 ноября 2016, 15:16 [ «АН-онлайн» ]
Российский лидер Владимир Путин весьма негативно отозвался о деятельности Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области. По его мнению, среди украинцев есть люди, способные справиться с этой работой гораздо лучше.
В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма “Украина в огне”, премьера которого состоится сегодня, Путин назвал губернаторство Саакашвили настоящим “плевком” и “оскорблением” для всего украинского народа. Российский президент подчеркнул, что Саакашвили даже не дали рабочую визу, а университеты отказались брать его на работу. Путин отметил, что это не с лучшей стороны характеризует Саакашвили как политического деятеля.
По мнению российского президента, среди граждан Украины есть порядочные и обладающие необходимими качествами люди, которые могли бы занять пост губернатора.
Напомним, Михаил Саакашвили в начале ноября заявил о своем желании уйти в отставку, обвинив украинские власти в коррумпированности, а президента Украины Петра Порошенко - в пособничестве преступным кланам. Спустя некоторое время отставка состоялась.
Читайте также:
Саакашвили объявил о создании политического движения
См. все новости дня