Саакашвили объявил о создании политического движения

Вместо ранее анонсированной СМИ будущей партии Михаила Саакашвили «Хвиля» («Волна»), будет создано политическое движение «Рух новых сил». Об этом заявил сам бывший одесский губернатор по итогам первого съезда.

По его утверждению, название было выбрано общим решением представителей около сотни региональных ячеек страны, собравшихся в офисе будущей политической силы под присмотром Службы безопасности Украины. «Именно слово «Рух» отражает всё, что мы делаем, оно символ изменений, символ победы», - написал сегодня Саакашвили у себя на странице в Facebook. Впрочем, для нового украинского политика, говорящего по-русски лучше чем по-украински, наверняка знакомы и негативные ассоциации с этим корнем, как «разруха» или «проруха».

Саакашвили пригласил всех представителей демократических сил, союзников и активистов создаваемого Руха (движения) на открытую Раду (Совет) 27 ноября в Киев. При этом провозгласил небезопасные лозунги кардинального изменения власти, хотя бы даже с помощью обновления кадрового резерва политической элиты.

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