Песков: встреча Путина и Обамы на саммите в Перу неизбежна

Несмотря на то, что на саммите в перуанской столице Лиме не было запланирована отдельная встреча Владимира Путина с Бараком Обамой, лидеры двух стран так или иначе все равно пообщаются.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча глав государств неизбежна в рамках совместных мероприятий. Уже сегодня вечером Путин и Обама смогут встретиться во время делового ужина.

Последняя официальная двусторонняя встреча лидеров России и США состоялась в сентябре на полях саммита G20. Тогда стороны обсудили ситуацию на Украине и сирийский конфликт. Для американского лидера саммит, проходящий 19 и 20 ноября в Перу, станет последним международным мероприятием, в котором он примет участие в качестве президента Соединенных Штатов.

Читайте также:

Лавров и Керри по телефону обсудили ситуацию в Алеппо

См. все новости дня