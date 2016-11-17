Путин и Трамп совпали в оценке отношений России и США

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о содержании разговора Владимира Путина и избранного американского лидера Дональда Трампа.

По словам Ушакова, оба политика совпали в оценке отношений своих государств, отметив, что в настоящий момент они находятся на крайне низком уровне. При этом стороны выразили готовность работать над исправлением ситуации с учетом интересов Москвы и Вашингтона.

Напомним, Путин и Трамп поговорили по телефону в минувший понедельник. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в ходе разговора обсуждалась и возможность встречи лидеров России и Соединенных Штатов.

Отношения Москвы и Вашингтона резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. США вхождение полуострова в состав РФ не признали и ввели антироссийские санкции.