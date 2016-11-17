Путин и Трамп разговаривали о возможности встречи

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал информацию о том, что Дональд Трамп планирует приезд в Россию, которая появилась ранее в СМИ.

Дмитрий Песков подтвердил, что, действительно, Владимир Путин провел беседу с будущим президентом США. Он уточнил, что речь на самом деле шла о возможности провести встречу. Однако при этом никаких конкретных договоренностей не было достигнуто, сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков уточнил, что о возможности проведения встречи до инаугурации Трампа также не говорилось. По его словам, такие вещи преждевременны.