Порошенко пригласил на Украину своего будущего коллегу Дональда Трампа

Действующий лидер Украины Петр Порошенко поговорил по телефону со своим будущим американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе беседы политики договорились о поддержании контактов в будущем. Кроме того, Порошенко поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США и пригласил его посетить Украину в любое удобное время, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Петр Порошенко, согласно последней информации, озвучил свою готовность к активному сотрудничеству с новой американской администрацией, целью которого является укрепление стратегического партнерства между двумя государствами.