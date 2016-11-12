Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним

Выигравший гонку за президентское кресло в США Дональд Трамп 12 ноября заявил о том, что у него есть договоренность с Путиным о телефонной беседе. О планах на беседу с президентом России знает только Трамп.

В Кремле о предстоящих переговорах Путина и нового американского лидера ничего не знают, а вот Трамп сообщил 12 ноября журналистам, что у него есть договоренность с Владимиром Путиным о телефонной беседе, пишет «Российская газета».

Избранный президент США поведал о планах первого контакта напрямую с российской стороной газете Wall Street Journal. Трамп сказал в интервью, что получил от российского лидера «прекрасное письмо» и вскоре они поговорят по телефону.

Путин в день голосования в Соединенных Штатах поздравил Трампа с победой на выборах президента. Возможно, республиканец имел в виду эту телеграмму, предполагают журналисты.

Ранее Дональд Трамп говорил о своем желании встретиться с Путиным еще до своего вступления в должность президента США и предполагал, что отлично поладит с ним.