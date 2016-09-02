Путин заявил, что Трамп и Клинтон ведут себя неразумно

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, что кандидаты на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп ведут себя неразумно.

Российский лидер убежден, что политики подают не лучший пример накануне выборов. Как сообщает агентство Bloomberg, Путин жестко раскритиковал тактику Клинтон и Трампа, которые метят на президентское место, и заметил, что не занимает сторону ни одного из них.

По мнению Путина, оба претендента на высокий пост используют шокирующую тактику, которую каждый из них применяет на свой манер.

Читайте также:

Путин рассказал, кто хуже для России: Клинтон или Трамп

Дональд Трамп о демократах Хиллари Клинтон: «Ну, тупые!»



