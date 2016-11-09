Президента ФИДЕ Илюмжинова не пустили в США

Госдеп отказал президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову во въезде в США после его предложения победителю выборов Дональду Трампу открыть чемпионат мира по шахматам первым ходом.

Сегодня Дональд Трамп признан будущим новым президентом США по итогам прошедших вчера выборов. Тем не менее, вступление в должность состоится лишь в начале следующего года, а пока у власти его оппоненты из Демпартии. И предложение Илюмжинова явно оказалось несвоевременным. Впрочем, он сам уже почти год как включен в санкционные списки американского Минфина по обвинению в поддержке правительства президента Сирии Башара Асада.

Тем не менее, Илюмжинов надеется на изменение ситуации. Матч за шахматную корону мира должен начаться 11 ноября в Нью-Йорке между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном в Нью-Йорке.

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