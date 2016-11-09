Саакашвили заявил о многолетней дружбе с Трампом

Внезапное: бывший теперь уже как президент Грузии, так и губернатор в Украине Михаил Саакашвили написал сегодня у себя в Facebook, что якобы уже 20 лет знаком и дружит с новоизбранным президентом США.

И будто бы победу Дональда Трампа он «аккуратно предсказывал». И считает его (на удивление всем, наверное), сильной личностью с непредсказуемой политикой. «Мы должны быть осторожны и организованы более, чем когда-либо», - добавил он в посте. Почему ничего аккуратно не подсказал украинским СМИ, глумившимся последние два месяца над Трампом - непонятно.

В общем-то, ничего нового он не написал. Действительно, в Сети сохранились хвалебные высказывания Трампа о Саакашвили. В частности, будто «США должны гордиться тем, что у них такой партнер: реформатор номер один в мире за последние пять лет по данным всемирного Банка, номер один в борьбе с коррупцией, страна номер один в Центральной и Восточной Европе по простоте ведения бизнеса, и страна номер два по безопасности».

Кроме того, известный эпатажными заявлениями Трамп называл Саакашвили в бытность того президентом «одним из величайших лидеров мира», а также начал строительство крупной недвижимости в Тбилиси. Дружба это или просто совместный бизнес в прошлом, тем более, после лишения Мишико всех постов и уголовного преследования у себя на родине, пока не известно. Но не удивительно будет увидеть экс-губернатора Одесской области у порога Трампа в поисках новой работы.





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