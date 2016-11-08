Песков рассказал, как Владимир Путин съездит в Японию

В рамках рабочего посещения Страны восходящего солнца российский президент может побывать не только в японской столице, но и в провинции Ямагути на острове Хонсю, где родился нынешний премьер Японии Синдзо Абэ.

Путин полетит в Японию в середине декабря 2016 года и от этого визита японская сторона ждет очень многого, передает «Росбалт».

Прежде заместитель главы российского МИДа Игорь Моргулов сообщал журналистам, что российский президент готовится побывать не только в Токио, но и еще в одном городе. Путин встречался с Синдзо Абэ 2 сентября 2016 года на площадке Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке. После встречи Абэ заявил журналистам, что переговоры с российской стороной продолжатся 15 декабря в Нагато (это и есть малая родина Абэ), когда Путин приедет Японию.

Японский премьер-министр добавил, что с Путиным он намерен провести отдельные переговоры и в Перу, где в ноябре 2017 года примут саммит стран АТЭС.