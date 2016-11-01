Кремль высказался насчет недовольства Кадырова сокращением бюджета Чечни

Во вторник, 1 ноября, в Кремле прокомментировали недовольство главы Чечни Рамзана Кадырова сокращением бюджета республики на 2017 год.

Кадыров в ходе совещания по бюджету назвал условия, предложенные Минфином, неприемлемыми. По мнению главы Чечни, урезание бюджета весьма негативно скажется на развитии республики, исполнении "майских указов" президента РФ Владимира Путина, а также выполнении целого ряда социальных обязательств.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Дмитрия Пескова, в настоящий момент продолжается новая стадия бюджетного процесса, причем она довольно сложная. Он добавил, что Владимр Путин ранее предупреждал о том, что данный вопрос - это "достаточно дискуссионная материя".