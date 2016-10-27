Президент России Владимир Путин воспринял крайне негативно провокационные действия российской армии в отношении Североатлантического блока, которые могли привести к осложнениям и без того непростых отношений с США.

Полеты российских истребителей вблизи от американского военного корабля в Черном море Владимир Путин назвал «высоким риском», имея ввиду риск политический прежде всего. Данное заявление российский лидер сделал на Валдайском форуме, передает агентство Bloomberg.

Путин назвал такое поведение российских военных неприемлемым и резко пресек возглас из зала про то, что «американцы это заслужили». Путин поинтересовался, не сошел ли с ума автор такого мнения, поскольку отношения России и НАТО и без того обострены и подобные провокации ни к чему хорошему не приведут.

Напомним, когда в 2014 году Крым и Севастополь вошли в состав России, Запад воспринял это как незаконную аннексию, хотя полуостров присоединился после референдума. И с тех пор российские ВКС регулярно нарушают границы стран-членов НАТО, а США говорят, что подобные акции летчиков непрофессиональны. Теперь такое же мнение выразил и президент России.