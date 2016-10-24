Песков прокомментировал разговор Путина и Порошенко на повышенных тонах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слухи о беседе Путина и Порошенко на повышенных тонах в Берлине.

По словам Пескова, ничего подобного между политиками не случилось. В Берлине, как отметил пресс-секретарь российского президента, между главой РФ и его коллегой из Украины шел непростой, однако весьма конструктивный и деловой разговор, передает в понедельник, 24 октября, РИА "Новости".

"Никакого разговора на повышенных тонах не было", - подчеркнул сегодня Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о беседе Владимира Путина и Петра Порошенко в рамках переговоров "нормандской четверки".