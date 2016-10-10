Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о встрече

Президенты Росси и Украины встретятся в среду, 19 октября. Владимир Путин встретится со своим украинским коллегой Петром Порошенко в Берлине, сообщает помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков напомнил, что это будет первая встреча двух президентов после украинской диверсии в Крыму.

Напомним, после задержания украинских диверсантов российская сторона временно отказалась от "нормандского формата" переговоров с участием Петра Порошенко и телефонные контакты между двумя сторонами тоже прекратились. Порошенко говорил о необходимости переговоров, а позже жаловался, что до Кремля не дозвонился.