В Кремле не исключают встречи Порошенко и Путина тет-а-тет

Во вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что нельзя исключать возможности встреч президента Владимира Путина с главами Германии, Франции и Украины тет-а-тет.

Дмитрий Песков заметил, что информация об участии Владимира Путина во встрече "нормандской четверки" появилась недавно, поэтому в настоящий момент сказать точно о том, будут ли отдельные встречи политиков, нельзя. Как сообщает "Газета.Ru", лидеры встретятся в Берлине и смогут обсудить важные вопросы в различных форматах.

Пресс-секретарь Путина добавил, что пока двусторонние встречи между главами государств не планируются, однако исключать их возможность не следует.