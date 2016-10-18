Во вторник, 18 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие во встрече "нормандской четверки".

Данную информацию сегодня подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ. Как сообщает агентство Reuters, в грядущей встрече "нормандской четверки" с участием Путина, Порошенко, Меркель и Олланда будет обсуждаться реализация минских договоренностей.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что канцлер Германии, президенты Франции, Украины и России намерены встретиться в Берлине 19 октября.