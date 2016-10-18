Сегодня стало известно, что в среду, 19 октября, в Берлине все же состоится встреча в "нормандском формате".

Главы Украины, ФРГ и Франции договорились провести переговоры в ходе телефонного разговора. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу президента Украины Петра Порошенко, договоренность о встрече в "нормандском формате" в Берлине была достигнута политиками довольно быстро.

В пресс-службе канцлера ФРГ Ангелы Меркель подтвердили, что она направила приглашение в Берлин главам России, Франции и Украины. Согласно данным ТАСС, французский лидер Франсуа Олланд подтвердил свое присутствие на встрече. Германия также подтвердила участие Путина в "нормандских переговорах".

В Кремле считали, что шансы на встречу в нормандском формате 19 октября невелики.