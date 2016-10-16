Встреча "нормандской четверки" в Берлине по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине будет актуальна, если эксперты найдут конкретные решения для урегулирования, заявил Владимир Путин.

Президент России, отвечая на вопрос журналиста по поводу переговоров в «нормандском формате» ответил, что это произойдет только в том случае, если помощники лидеров «нормандской четверки» найдут какие-то решения. Об этом Путин уже договорился с президентом Франции и канцлером ФРГ.

То есть лидеры стран встретятся в Берлине, если их помощники перед этим на встрече в Минске дадут своим лидерам возможность закрепить найденные решения на высшем уровне. Если нет – то и ехать в Берлин смысла нет, считает Путин.

Ранее появилась информация, что встреча лидеров "четверки" может состояться 19 октября в Берлине.

«Нормандская четверка» - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырёх стран - Германии, Франции, России и Украины.