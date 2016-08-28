Польше не надо вмешиваться в обсуждения, происходящие в «нормандском формате», считает Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Достаточно обсуждать прогресс, достигаемый сторонами «четвёрки».

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «Веймарский треугольник» с участием его страны, Франции и Германии мог бы оказать большую помощь в работе «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Это далеко не первая попытка Польши навязать коллегам свои инициативы по контролю за процессами в соседней стране, однако они остаются невостребованными.

По мнению Штайнмайера, реализация уже существующих Минских соглашений оставляет желать лучшего, и очевидно, незачем добавлять что-либо к достигнутым с таким трудом договоренностям. Вместе с тем, еще недавно президент Украины Пётр Порошенко заявлял о необходимости возрождения встреч для дальнейшего международного давления на Росси. Однако после недавно сорванной диверсии в Крыму президент РФ Владимир Путин заявил о бессмысленности дальнейшей работы в «Нормандском формате».



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