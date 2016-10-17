Российский посол назвал «наглой ложью» британские обвинения по Сирии

Обвинения в адрес России в военных преступлениях в Сирии, которые выдвигает британская сторона, бездоказательны. Об этом в открытом письме членам парламента Великобритании написал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Как следует из послания российского дипломата, несколько дней назад представительство РФ направило запрос в МИД Великобритании с просьбой предоставить доказательства того, что российские военные занимаются убийством мирных граждан Сирии. По словам Яковенко, ответ был получен, но никаких доказательств в нем не приводится. Теперь посол просит предоставить их британских парламентариев. Если парламент отреагирует так же, как Форис-офис, Россия будет рассматривать обвинения против нее как «наглую ложь».

Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о том, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини опровергла информацию о готовящихся санкциях против Москвы в связи с ситуацией в Сирии.