Ангела Меркель планирует ввести новые санкции против России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует призвать Евросоюз к введению дополнительных санкций против России. Меркель возмущена действиями Москвы в Сирии, сообщают представители из окружения канцлера.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет о том, что тема продления антироссийских санкций должна быть на повестке заседания Европейского совета 20 и 21 октября.

Журналисты считают, что канцлеру будет сложно договориться о новых санкциях с Евросоюзом: с этим у Меркель проблемы даже со своими коллегами по партии в Германии. Однако, издание отмечает, что в руководстве ФРГ зреет недовольство «рукой Москвы в Сирии».

Новые санкции могут затронуть сферу авиатранспорта и области, близкие к Министерству обороны РФ.