Ангела Меркель: антироссийские санкции снимать рано, но...

Канцлер ФРГ в интервью немецкому телеканалу ARD заявила, что пока по результатам реализации Минских соглашений антироссийские санкции снимать преждевременно, однако, этот вопрос вполне может стать актуальным.

Ангела Меркель считает, что только воплотив в минские соглашения можно вернуться к вопросу о снятии санкций против России. Меркель также заявила, что поддерживает инициативу Штайнмайера о перезапуске контроля за вооружениями.

Ранее еще один видный немецкий политик Грегор Гизи, критикуя политику Запада в отношении России, признался, что антироссийские санкции больше бьют по Германии, чем по самой России.