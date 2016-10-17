Могерини опровергла сообщения о новых санкциях против России

Европейские страны пока не планируют вводить новые санкции в отношении России. Это следует из заявления главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что страны Запада готовят против Москвы ограничительные меры в связи с военными преступлениями в Сирии, в которых обвиняются российские военные. В частности, прошла информация, что с таким предложением выступит немецкий канцлер Ангела Меркель. Американская пресса писала о том, что законопроект о санкциях уже разработан Конгрессом США.

По словам Могерини, данный вопрос в настоящее время на повестке дня Евросоюза не стоит. Ввести в отношении России новые санкции на официальных встречах пока не предложила ни одна из стран-участниц ЕС, заявила руководитель европейской дипломатии.