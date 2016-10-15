Кремль готовится к отражению американской кибератаки

Российское руководство отреагирует на угрозы Соединенных Штатов провести кибератаку в отношении РФ. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его мнению, соответствующие заявления американской стороны находятся на грани хамства.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что спецслужбы США могут провести против Кремля кибероперацию. Таким образом американцы хотят наказать Россию за хакерские атаки в отношении представителей Демократической партии. При этом доказательства причастности РФ к действиям виртуальных взломщиков не предоставляются.

В правдивости сообщения о грядущем американском кибернаступлении сомневается организация WikiLeaks. По мнению ее представителей, такого рода операции могут проводиться только в режиме полной секретности, поэтому вероятность утечки информации о них в СМИ исключена.