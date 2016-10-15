ИноСМИ: ЦРУ готовит масштабную кибероперацию против России

ЦРУ по распоряжению администрации американского президента начало подготовку к крупномасштабной кибероперации, направленной против России. Об этом со ссылкой на свой источник в разведуправлении сообщает NBC News.

По информации канала, ЦРУ по требованию Белого дома готовит крупномасштабную спецоперацию, направленную против российского правительства, в ответ на вмешательство Кремля в ход избирательной кампании в США. Цели для готовящейся операции уже выбраны, при этом не исключается, что в распоряжении спецслужбы оказались документы, публикация которых может скомпрометировать некоторых высокопоставленных должностных лиц и нанести ущерб политике, которую осуществляет российский лидер.

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